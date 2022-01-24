تعطيل الدراسة ليومين في بنغازي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بنغازي تعطيل الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء، لجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة التابعة لها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد مدينة بنغازي ومنطقة الجبل الأخضر منخفضاً جوياً، مع توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكسو الثلوج المرتفعات الشرقية خلال الساعات القادمة، وأمطار غزيرة مع درجات حرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي.

في السياق نفسه أوقفت بلدية حي الأندلس الدراسة في المؤسسات التعليمية بالبلدية، في سياق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوع، مع توقعات بأن تحذوا حذوها بلديات أخرى مع دخول البلاد في الموجة الرابعة لانتشار الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية