سرقة أسلاك كهرباء بطول 550 مترا في سرت

قال رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء- سرت، فتحي قرقوم، إن خطوط نقل الكهرباء بمحلة الغربيات تعرضت للسرقة والعبث من قبل خارجين عن القانون.

وأوضح قرقوم، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الأسلاك المسروقة بطول 550 مترًا؛ أي مسافة 11 عمودا ناقلا للكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار عن المزارع بمحلة الغربيات الواقعة جنوب سرت.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

آثار سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة الغربيات في ضاحية سرت (الإنترنت)