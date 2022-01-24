ناكر: الدستور هو من أبجديات بناء الدولة.. والخطوات الحالية هدفها التعطيل والمماطلة 

ليبيا – قال عبد الله ناكر رئيس حزب “القمة” إن الدستور هو من أبجديات بناء الدولة. مشيرًا إلى أن ليبيا منذ عشر سنوات تسير بإعلان دستوري معيب، حيث تم تعديله عدة مرات ولليوم دون استفتاء من الليبيين أنفسهم.

ناكر أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الدولة تحتاج دستور وكحزب طالب بمسودة الدستور في 2013، لكن ضرب به عرض الحائط، لافتًا إلى أن هناك من لا يفهم معنى كلمة الدستور.

وأضاف: “الخطوة والعديد من الخطوات واضحة للتعطيل والمماطلة لا يرون وضع الشعب وظروفه، إما أن نحكمكم أو نقتلكم هذا ما ينقص أن يقولونه، لدي تحفظ على البعثة، ليبيا تحت البند السابع أي فشل وقصور في ليبيا يتحمله مجلس الأمن والبعثة لأنها لم تسعَ لجعل ليبيا دولة ذات دستور”.

وأردف: “الموجودون في المشهد ولاؤهم للأجنبي وقسموا ليبيا، المهم أن يلفوا ويدوروا حتى كل جهة تأخذ نصيبها من ليبيا، من المفترض أن نلم شملنا والحرب نمنعها”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ نقطة الدعوات للاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، ما السبب في ذلك؟

من أبجديات بناء الدولة هو الدستور، ليبيا لعشر سنوات تمشي بإعلان دستوري معيب وتم تعديله عدة مرات ولليوم دون استفتاء من الليبيين أنفسهم، طالبنا بالدستور من 2013، وأن الدولة تحتاج دستور وطالبنا كحزب القمة مسودة الدستور في 2013 للبعثة والمؤتمر الوطني وضرب به عرض الحائط، وهناك من لا يفهم معنى كلمة الدستور والوضع كما هو عليه.

الآن كل مجموعة تشتغل بدستور القبيلة والمدينة بدستور المدينة ومصالح آنية وشخصية، الآن طالبت الجهات المسؤولة أن يكون هناك دستور ونبارك هذه الخطوة ونعرف انه لن يرجع ليبيا للأمن والأمان إلا بالدستور. دون وضع دستور حقيقي مستفتى عليه كن الشعب الحالة والتشظي أمامنا. الدستور فيه مطلب حق يراد به باطل، من يطالب بالدستور يطالب بزيادة المرحلة الانتقالية لأنه يعرف أن الاستفتاء عليه يأخذ وقت طويل وفي ليبيا هناك من يرفضه وهناك من لا يرفضه.

البعثة تدير لنا حلول تلفيقية، هي أكثر جهة تعلم ما معنى الدستور، المطلب ليس بوقت الدستور نفسه بل لبقاء بعض الأشخاص الذي الليبيين ملوا منهم نبارك المجهودات الحاصلة بين توحيد المؤسسات وحتى المطالبة بالدستور، بالرغم أن فيها قولين.

س/ إذا ما ذهبنا الالتفاف على مسودة الدستور بحجة خارطة الطريق، هذه الفكرة أتى بها مجلس النواب عدها البعض أنها تعطيل للانتخابات والاستفتاء على الدستور، كيف يمكن أن تعلق؟

الخطوة والعديد من الخطوات واضحة للتعطيل والمماطلة لا يرون وضع الشعب وظروفه، يا نحكمكم يا نقتلكم، هذا ما ينقص أن يقولوه لنا، عندي تحفظ على البعثة، ليبيا تحت البند السابع أي فشل وقصور في ليبيا تتحمله مجلس الأمن والبعثة، لأنها لم تسعَ لجعل ليبيا دولة ذات دستور.

الموجودون في المشهد ولاؤهم للأجنبي وقسموا ليبيا، المهم أن يلفوا ويدوروا حتى كل جهة تأخذ نصيبها من ليبيا وللأسف ولادها من ساعد في المشكلة، ونحن لا نفهم أن الدول تحكم بقوانين وليست بـ س أو ص. مفترض أن نلم شملنا والحرب نمنعها، ما مات إلا أولادنا والقادة الآن يجلسون مع بعضهم ولا يهمهم الأرواح التي زهقت.

السيادة الليبية منتهكة لما يأتي رئيس برلمان يقول سنأتي بمجموعة من الخارج يضعوا دستور أو يدافعوا عني أو يؤسسوا جيش، الليبيون فهموا ووعوا و 10 سنين يكفي يجب أن نلم شملنا ونوحد مؤسساتنا.

الشعب الليبي يخرج ويطالب حقه، ومن الأزمات المتكررة يرون الأمور صعبة وكبيرة، لكنها سهلة لو يخرجون ستحل المشكلة. من يسود العالم لا يريد استقرار في ليبيا، السفير الأمريكي يستيقظ يقول الانتخابات في 24 ديسمبر وستيفاني وليامز قالتها وحتى المفوضية وتم تهيئة الليبيين لذلك، هل هناك ضحك أكثر من هذا؟

نحن نطلب ليبيا أن تكون دولة قانون ودستور ليبيا لا يوجد فيها أهم عقد يلزم الأطراف بالقانون وهو الدستور، دون دستور كل شخص يرى في نفسه أنه صح. لكن هناك شيء لا أحد يختلف عليها عاقلان، أمريكا أقوى دولة عندها دستور وعدلته أكثر من مرة، وأضعف دولة وهي الصومال عندها دستور. ما معنى ليبيا لا يوجد عندها دستور؟ لو هي ليست من أركان الدولة الحقيقية لم تضع الدول الأخرى دستور.

من يفرض دستور على الكل لأنه سيستفتى عليه من الشعب. هناك إعلان دستوري لماذا يعدله البرلمان على الهواء؟ هناك نوعان من الدساتير غير قابل للتعديل ونوع قابل باستفتاء وليس من قبل مجموعة أو برلمان، الآن الدستور لعبة بيد البرلمان وعدة أطراف يعدلونه على الهواء. 10 سنين هناك إعلان دستوري مؤقت هذا لا يعرفه المجتمع الدولي وستيفاني وليامز، الهروب للأمام لن يفيدنا.

س/ فوزي النويري اتهم المفوضية أنها معرقلة للانتخابات، الاتهامات جزء من الأشياء التي عطلت العملية الانتخابية؟

تابعت مساءلة النواب لعماد السايح وقال: أنا قدمت المذكرة والقانون الانتخابي ومجلس النواب من طالب بالتأجيل، الاستفتاء يريد إمكانيات لم تصرف له. والرجل كانت ردوده مقنعة.

س/ لماذا التخوف من مجلس النواب أنهم اتهموا بعرقلة الاستفتاء على الدستور، ووضعوا قوانين لا يمكنها أن تسير العملية الانتخابية؟ بمعنى النواب هم من عطلوا الحراك السياسي الذي رأيناه الترشح للرئاسة وأنت أحد المرشحين؟

التعطيل فيه عدة أطراف مشتركة، والمسؤول عن الانتخاب مجلس النواب، هو الجهة التشريعية ومهمته أن يدير الاستفتاء على الدستور، تركوا كل شيء وركزوا على الجواز الأحمر، مجلس النواب يوم ضرب به بعرض الحائط المجتمع الدولي واخترعوا الـ 75 ورضوا بخارطة الطريق وحكومته، أين كان مجلس النواب ولماذا رضوا بها؟ الآن يخدمون في حكومة جديدة، وما دام نحن الآن في مرحلة انتقالية ليبيا لن تقوم لها قائمة. كل الأجسام في المشهد نحملها مسؤولية ما يحصل في ليبيا وأنا منهم لأننا سكتنا عن العهر السياسي.

مع احترامي لهؤلاء لن يبنوا ليبيا ولا دستور ولا انتخابات، وأعطيناهم حجمًا أكبر من حجمهم. المشروع الانتخابي ومن قدم هذا، حلم كل الليبيين أن تنتخب رئيسها، والناس سعت في هذا العمل وبعدها توقفت، ما السبب؟ هناك قوة قاهرة وأحكام غير صحيحة وضغط من بعض الجهات. السؤال، نحن الذين ترشحنا ننتظر 6 شهور لكن هل المشاكل ستحل في الـ 6 شهور؟ أم فقط هروب للأمام؟ نفس الأشخاص والقوة القاهرة موجودة أو أن تتخذ المفوضية قرار بالانتخابات حتى لو كانت معيبة، الناس ملت من الأجسام الموجودة. والجماعة داروا فتنًا وحروبًا ولم نرَ أي تقدم.

الأضحوكة الكبرى على الناخب مليونان ونصف مليون ناخب تضرب بطاقاتهم عرض الحائط وأحلامهم هذا ضحك على الشعب الليبي! أنا عندي من يزكيني وعندي أوراقي ولكن أقول التشريعات منعتني من التقدم، ولكن ماذا نقول للناخب؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية