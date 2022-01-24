النواب يدعو لجنة خارطة الطريق لتحديد موعد حتمي للانتخابات

دعا مجلس النواب لجنة خارطة الطريق البرلمانية لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات، طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب.

وأضاف المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان، أن اللجنة البرلمانية إذا نجحت في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها، وتحديد مدة عملها، على أن تُقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.

وأشار بليحق إلى أن المجلس خلص إلى تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ، واستلام المستندات المطلوبة مشترطين على مَن ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وسيباشر المجلس عقب تكليف الحكومة باتخاذ ما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب، وكذلك وكلاؤهم.

وتابع بليحق أن المجلس طالب النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق، فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

يُذكر أن استأنف مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم الاثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وحضور 122 نائباً، حيث استمع النواب لتقرير لجنة خارطة الطريق البرلمانية قبل أن يتم رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.

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