الغزال: بقاء الدبيبة في منصبه يعني عدم إجراء الانتخابات في القريب العاجل

قال المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الإثنين، أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيحاول بكل قوة إرجاع قطار الانتخابات في مساره الصحيح، عقب عرقلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لها بدخوله للسباق الرئاسي مخالفة للقانون واستغلاله منصبه للدعاية الانتخابية”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن “الدبيبة يماطل للبقاء فترة أطول كرئيس للحكومة عبر الرشاوي والمال السياسي الفاسد والإعلام الحكومي المضلل”.

وأكد أنه “يجب على مجلس النواب تغيير رئيس الحكومة الحالية لاستنزافه الموارد المالية الخاصة بالدولة في مشاريع ورقية لم ترى النور وبمبالغ ضخمة”.

وأشار إلى أن “بقاء الدبيبة في منصبه يعني عدم إجراء الانتخابات في القريب العاجل وإنما ستتم بعد سنتين، وستشهد ليبيا تصعيداً كبيراً بسبب الممارسات الممنهجة الاقصائية التي يقوم بها في حق برقة”.

وأوضح أن “كافة المنادين باسم “برقة” عندما تحصلوا على “صريرات” باعوها وأصبحوا يسمونها “المنطقة الشرقية”، وهم لا يمثلون برقة”.