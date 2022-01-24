أبو الغيط يبحث في عُمان الإعداد للقمة العربية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، بمقر وزارة الخارجية العمانية بمسقط، في مستهل زيارة يقوم بها للسلطنة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء «تناول مجمل الوضع العربي وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة، كما شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسُبل التعامل معها».

وأوضح المصدر أن أبو الغيط عبر عن «تقديره للدبلوماسية العُمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تقوم به مسقط في عدد من الملفات الإقليمية، كما تناول مع مضيفه العماني موضوع الإعداد للقمة العربية القادمة والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن خاصة في ظل التطورات الأخيرة».

وتأتي المقابلة في إطار زيارة يقوم بها أبو الغيط لعُمان، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة اليوم أمام «كلية الدفاع الوطني العمانية» تحت عنوان «المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك».

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسقط إلى السعودية ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الجاري، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام، وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.