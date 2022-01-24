اللافي لـ«الوفد الإيطالي»: خارطة الطريق البرلمانية يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، المبعوث الإيطالي “نيكولا أورلاندو”، رفقة سفير بلاده لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو غريمالدي”، الوفد المرافق لهما.

وأكد المبعوث الإيطالي، أن حكومة بلاده تتابع عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا وتحرص على استقرارها بما يعود بالإيجاب على البلدين الصديقين، واحترمها للسيادة الليبية وتتطلع لما تفضي إليه التعديلات على خارطة الطريق التي يعكف البرلمان للإعداد لها التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وأكد رغبة بلاده، العمل على مساعدة ليبيا في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة بانتخاب رئيس يجمع عليه الشعب الليبي، وثمن عاليا جهود المجلس الرئاسي لاطلاقه مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.

بدوره، ثمن اللافي، حرص إيطاليا على دعم المسار السياسي الليبي، مؤكدا رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات رغم تعثرها ويتطلع لخارطة الطريق التي يعكف البرلمان للإعداد لها التي يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة تبدأ من العملية الانتخابية إلى استلام السلطة.

وشدد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه المجلس الرئاسي وحرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام.