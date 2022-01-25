بعد الحديث عن سرقيوة.. لنقي:لا يوجد شيء أسوأ من الذاكرة الانتقائية.. والبعثة تمكن المفسدين للحفاظ على الوضع الراهن

ليبيا – قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي أنه لا يوجد شيء أسوأ من الذاكرة الانتقائية والتوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان ولا سيما المرأة.

لنقي تسائلت في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد عن الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن محاسبة من قاموا لسهام باختطاف سهام سرقيوة وقتل فريحة البركاوي وسلوى بوقعيقيص والأخيرة اغتيلت بعد أن أدلت بصوتها ولدعوتها الناس للقتال السلمي بأصواتهم.

وطالبت لنقي البعثة الاممية ببيان ما لديها لحماية النساء المشاركات في عملية السلام لقيامهن بكشف الفساد والذي فعلته لضمان الشفافية والمساءلة في عملية السلام، مبينةً إن هذه البعثة لم تقم بأي شيء سوى تمكين المفسدين واسترضاء الجناة للحفاظ على الوضع الراهن.

هذا وتأتي تغريدة لنقي ردًا على تغريدة أخرى للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز جددت من خلالها موقف الأمم المتحدة المطالب للجهات المعنية بتقديم المعلومات حول مكان تواجد عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة وضمان عدم بقاء مرتكبي جريمة اختطافها طلقاء لأن هذا أمر في غاية الخطورة.

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