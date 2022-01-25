اجتماع حكومي يبحث الخطة الصناعية بالمنطقة الجنوبية

ناقش نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، يوم الإثنين، الخطة التوسعية لوزارة الصناعة بالمنطقة الجنوبية.

وتناول الاجتماع إنشاء فرع مركز البحوث الصناعية بالمنطقة الجنوبية، حيث أكد الوزير إصداره قرار إنشاء فرع بمنطقة الشاطئ، وسيتم تخصيص ميزانية لإنشاء المبنى الذي سوف يباشر الموظفون مهامهم منه.

وأكد الوزير أهمية إنشاء فرع للشركة الوطنية للمقطورات في المنطقة الجنوبية لسد حاجة سوق المنطقة الجنوبية لمنتجات هذه الشركة. كما استعرض الوزير جملة من الإجراءات التي ينبغي البدء فيها لإنشاء منطقة صناعية في بلدية القرضة.

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واتفق المسؤولين على تكليف الجهات ذات العلاقة للبدء الفوري في تنفيذ هذه المستهدفات، وتحديد نقاط وصل بين نائب رئيس الحكومة ووزارة الصناعة لتفعيل ما جرى الاتفاق عليه.

يأتي هذا ضمن الخطة التوسعية لوزارة الصناعة والمعادن لأسواق العمل وإنشاء وتهيئة المناطق الصناعية لإقامة المشاريع في هذه المناطق.