دي كارلو: الانقسامات السياسية في ليبيا تشكل تحديا كبيرا

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، إن الانقسامات السياسية في ليبيا، تشكل تحديا كبيرا نظرا لهشاشة الأوضاع في البلاد، مؤكدة أن المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، تشاورت مع كل الأطراف حول العملية السياسية، كما بحثت أيضا توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت دي كارلو، في إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية اليوم، أن هناك خلافات بين الأطراف الليبية بشأن العملية الانتخابية، وهو ما تسبب في تعطيل الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

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