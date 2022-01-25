ستيفاني لـ«ممثلين عن المنطقة الغربية»: لابد من تحديد مسار واضح نحو انتخابات حرة دون تأخير

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، ممثلين عن التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس وائتلاف 17 فبراير، وأعيان وحكماء سوق “الجمعة وجنزوروطرابلس المركز”.

وقال ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم بممثلين عن التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس وائتلاف 17 فبراير، وأعيان وحكماء سوق الجمعة وجنزوروطرابلس المركز”.

وأضافت:” استمعتُ إلى وجهات نظرهم حول العملية السياسية، ودعو إلى إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.

وأكدت ستيفاني أنه لا ينبغي الاستمرار في الاستقواء على إرادة 2.8 مليون ناخب مسجل، ويجب تحديد مسار واضح نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية دون تأخير”.