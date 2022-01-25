سعودي: إجراء الانتخابات الليبية تحد جدي

أمام مجلس الأمن أشارت عضو ملتقى الحوار السياسي ومديرة منظمة، محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام سعودي، أن هناك أفرادا متهمون بارتكاب جرائم حرب رشحوا أنفسهم للانتخابات، عادة ذلك بمثابة محاولة للإفلات من العقاب.

وشددت سعودي خلال الجلسة على أن عدم المحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا خلال السنوات الماضية يعقد عملية المصالحة الوطنية التي يمكن تحقيقها من أجل ضمان إعادة السلم والاستقرار إلى كافة مناطق البلاد.

وأكدت سعودي على ضرورة وضع دستور يصون حقوق الإنسان في ليبيا، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، يمثل تحديا جديا، مثلما أن عدم إجراء الانتخابات يقوض العملية السياسية السلمية.

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