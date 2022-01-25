وليامز لممثلين عن المنطقة الغربية: لابد من تحديد مسار واضح نحو انتخابات حرة دون تأخير

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، ممثلين عن التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس وائتلاف 17 فبراير، وأعيان وحكماء سوق “الجمعة وجنزور وطرابلس المركز”.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم بممثلين عن التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس وائتلاف 17 فبراير، وأعيان وحكماء سوق الجمعة وجنزور وطرابلس المركز”.

وأضافت: ”استمعتُ إلى وجهات نظرهم حول العملية السياسية، ودعوا إلى إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.

وأكدت وليامز أنه ”لا ينبغي الاستمرار في الاستقواء على إرادة 2.8 مليون ناخب مسجل، ويجب تحديد مسار واضح نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية دون تأخير”.