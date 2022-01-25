عبد الجليل الشاوش: قانونيًا لا يمكن تغيير الحكومة الحالية لأن المنصب ليس شاغرًا

قال عضو المجلس الدولة الاستشاري، عبد الجليل الشاوش:” ما حدث في جلسة البرلمان اليوم الإثنين، أن مرشحا رئاسيا- في إشارة لعقيله صالح رئيس البرلمان- يقيم ويعاقب مرشحا رئاسيا منافسا له- في إشارة لعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة”، على حد قوله.

وأضاف الشاوش، في تصريحات لـ”قناة فبراير” الممولة من جماعة الإخوان:” استغرب تصريحات عقيله صالح وهو رجل قانون بخصوص انتهاء ولاية الحكومة”.

ولفت إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد نهاية ولاية الحكومة بانتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تحدد آلية اختيار رئيس الحكومة في حالة شغور المنصب ولحد الآن ليس هناك شغور بمنصب رئيس الحكومة” على حد قوله.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيله صالح، اليوم الإثنين، إن «حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها».

وأشار صالح، خلال جلسة البرلمان اليوم الإثنين، إلى أنه «على النواب التوافق مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية»، داعيًا القنوات الحكومية والخاصة إلى التقليل من خطاب الكراهية.

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يستطيع من رئيسه إلى أعضائه صياغة الدستور، قائلا: «إذا تُرك أمر الدستور للجنة بين الأعلى والنواب ستفشل، فدعوا النواب والأعلى يتفقان على العدد الذي يرونه مناسبا من الخبراء».