المشري: أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أنه شارك في الاجتماع النائب الأول للمشري مسعود عبيد، ومقرر المجلس سعيد كلا، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد المشري على “أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية”، بحسب قوله.

وتابع؛ أن “أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق”، على حد قوله.

من جانبه أكد أورلاندو على “استمرار دعم بلاده لليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار من أجل تحقيق السلام في ليبيا ومنطقة المتوسط”.