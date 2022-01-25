معلقة على تذكر «ستيفاني» لـ«سرقيوة» فقط.. «لنقي»: لا شيء أسوأ من الذاكرة الانتقائية

أثارت تغريدة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز التي جددت من خلالها موقف الأمم المتحدة المطالب للجهات المعنية بـ”تقديم المعلومات حول مكان تواجد عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة وضمان عدم بقاء مرتكبي جريمة اختطافها طلقاء لأن هذا أمر في غاية الخطورة”، حفيظة عضوة ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي.

وقالت “لنقي” في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” معلقة على تغريدة ستيفاني؛ التي ذكرت “سرقيوة” فقط وتجاهلت البقية؛ أنه “لا يوجد شيء أسوأ من الذاكرة الانتقائية والتوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان ولا سيما المرأة”.

وتساءلت عضوة ملتقى الحوار السياسي، عن الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن محاسبة “من قاموا باختطاف سهام سرقيوة وقتل فريحة البركاوي وسلوى بوقعيقيص؛ مبينة أن الأخيرة اغتيلت بعد أن أدلت بصوتها ولدعوتها الناس للقتال السلمي بأصواتهم”.

وطالبت «لنقي» البعثة الأممية بـ “ببيان ما لديها لحماية النساء المشاركات في عملية السلام لقيامهن بكشف الفساد والذي فعلته لضمان الشفافية والمساءلة في عملية السلام”، مبينةً أن “هذه البعثة لم تقم بأي شيء سوى تمكين المفسدين واسترضاء الجناة للحفاظ على الوضع