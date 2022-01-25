«تعليم بنغازي»: تعطيل الدراسة لمدة يومين بسبب الطقس 

وجهت مراقبة التربية والتعليم بمدينة بنغازي، بتعطيل الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء، لجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة التابعة لها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بنغازي ومنطقة الجبل الأخضر يشهدان منخفضاً جوياً، مع توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكسو الثلوج المرتفعات الشرقية خلال الساعات القادمة، وأمطار غزيرة مع درجات حرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي.

وكانت بلدية حي الأندلس، قد عطلت الدراسة في المؤسسات التعليمية بالبلدية، في سياق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوع، مع توقعات بأن تحذوا حذوها بلديات أخرى مع دخول البلاد في الموجة الرابعة لانتشار الجائحة.