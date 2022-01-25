لنقي: التشكيلات المسلحة تمثل عقبة أمام ملف إعادة إعمار ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي أن تضاءل فرص إمكانية البدء في مناقشة ملف إعادة إعمار البلاد في الوقت الراهن على خلفية الأزمات السياسية قد يتبدل كلية إذا سمح لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمباشرة مهام عملها دون عراقيل حتى إنجاز الانتخابات المنتظرة.

لنقي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أشار إلى أن هناك تفاهمات جارية الآن بين مختلف الأطراف السياسية خصوصًا مجلسي النواب والدولة بشأن التوافق حول إيجاد أساس دستوري للانتخابات، وهذا الأمر قد يستغرق قرابة ستة أشهر وربما أكثر.

وتابع: “بطبيعة الحال وفي إطار الاهتمام بالانتخابات قد يتم إغفال بعض القضايا الحيوية كإعادة الإعمار، وهو الملف الذي يحتل أولوية خاصة لقطاع واسع لدى الليبيين الذين تقطعت بهم السبل وباتوا نازحين داخل البلاد جراء تهدم منازلهم في سياق ما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة منذ عام 2011”.

وأكمل: “إذا استمرت الحكومة في مهامها فقد تباشر بتنفيذ بعض ما تم التوقيع عليه من عقود مشروعات كبرى للإعمار والتنمية مع عدد من دول الجوار كمصر، والتي يتعثر تنفيذها حاليًا بفعل التجاذبات السياسية”.

وأشار لنقي إلى أن هناك خططًا وضعت وسيتم تنفيذها قريبًا تتنوع ما بين دمج وتفكيك التشكيلات المسلحة في عموم البلاد للقضاء على الفوضى الأمنية الراهنة، نظرًا لما تمثله من تحديات لعملية إعادة الأعمار، منوهًا إلى أن هذه الظاهرة تعد السبب الرئيسي في رفض كثيرين من أصحاب رؤوس الأموال أو العمالة الأجنبية القدوم للبلاد والمساهمة بعملية إعادة الأعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية