وزيرا خارجية تونس والإمارات يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الإثنين، هاتفيا، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، الوضع في ليبيا والقضايا الإقليمية والدولية، بعد أن تسلمّت الإمارات عضوية مجلس الأمن خلفا لتونس.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التونسية، فإن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أجرى خلال الأسبوع الجاري، محادثتين هاتفيتين مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واطلع عبد الله آل نهيان، في محادثة أولى، الوزير الجرندي على حيثيات الاعتداءات التي طالت مؤخرا الأراضي الإماراتية من قبل الجماعات الحوثية وما تُشكّله من خطورة على أمن بلاده والمنطقة بشكل عام.

وفي محادثة سابقة أجراها الوزير الجرندي، مع نظيره الإماراتي، بحث الوزيران سبل دفع مسيرة التعاون الثنائي، مُؤكّدين ضرورة رفع نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة وضبط رزنامتها، فضلا عن تجسيم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المُبرمجة.

ولفت البيان إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشاورا بخصوص الوضع في عدد من الدول العربية ولاسيما في الشقيقة ليبيا، خاصة بعد أن تسلمّت الإمارات المشعل على تونس كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

كما أكّدا، أهمية الدفع بالعمل العربي المشترك نحو مستويات أرفع خدمة لمصلحة البلدان والشعوب العربية.