الأعور: ملف إعادة الإعمار يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا وحكومة ذات إرادة قوية

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب رئيس تكتل فزان النيابي المهدي الأعور أن يكون هناك اهتمام بشكل جدي بملف إعادة الإعمار على المدى القريب، متوقعًا أن يقتصر الأمر على ما يمكن وصفه بمشروعات تلبية المتطلبات العاجلة بالقطاعات الحيوية كالكهرباء.

الأعور وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين قال: إن ملف إعادة الإعمار يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار وتحديثها، وهذا مستبعد حاليًا نظرًا للتركيز على المسار السياسي حاليًا، رافضًا ما تطرحه بعض الأصوات بأن حكومة الوحدة لم تهتم بهذا الملف”.

وأضاف: “الحكومة لم يكن مطلوبًا منها العمل على إعادة الإعمار لقصر فترة توليها المسؤولية، كحكومة انتقالية، علمًا بأن إعادة البناء تتطلب وضع خطط زمنية طويلة ومتوسطة الأمد”.

واستطرد الأعور قائلًا: “الملف يحتاج بلا جدال إلى حكومة ذات إرادة قوية تنظر للقضية كأولوية قصوى للبلاد، وليس لحكومة توظف عملية إعادة الإعمار لنيل رضا دول بعينها، أملًا في حصد مكاسب سياسية خاصة بها”.

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