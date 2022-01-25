بحضور ستيفاني.. المنقوش تقيم مأدبة عشاء للسفراء في طرابلس

أقامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حفل عشاء، مساء الإثنين، في قصر ولي العهد”أبوستة” بالعاصمة طرابلس، وذلك على شرف السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا والمقيمين في طرابلس، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، فإن الدعوة لهذا الحفل تأتي تكريما لجهود سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين انتقلوا وسفاراتهم للعمل من داخل ليبيا.

وألقت المنقوش، كلمة بهذه المناسبة، عبرت خلالها عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها السفراء لتعزيز العلاقات بين دولهم وليبيا، مشيدة باختيارهم العمل من العاصمة الليبية.

وفي هذا السياق دعت الوزيرة، باقي السفراء غير المقيمين الاقتداء بهذه الخطوة التي تعكس استتبابا للأمن وبدء مرحلة التعافي، وثمنت مواقف دولهم الداعمة لاستقرار ليبيا .

وأكدت المنقوش، التزام وزارة الخارجية بالعمل على توثيق الروابط وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تطوير عملية التنسيق والتواصل .

من جانبهم، عبر السفراء عن سعادتهم بهذه الدعوة الكريمة، التي تُعد مناسبة تتيح تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتخلل الحفل، نقاش حول التطورات التي تشهدها الساحة السياسية الليبية وجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي الحثيثة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

ويمثل السفراء الحاضرون دول، تركيا، إيطاليا، فرنسا، قطر، مصر، الجزائر، تونس، الاتحاد الأووربي، النيجر، باكستان، الاتحاد الأوروبي وكندا»، بالإضافة إلى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.