مخاوف من دخول البلاد في متاهة من الجدل والصراع بسبب مسودة الدستور المقترحة

ليبيا – أبدى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط تخوفه من دخول البلاد في متاهة من الجدل والصراع؛ بسبب مسودة الدستور المقترحة، التي لم تلقَ قبولًا لدى قطاع كبير من الشعب، مردفًا أنه لا يمكن حتى الربط بين استمرار الحكومة الحالية وهذا المسار؛ فمن الممكن في كل الأحوال إعادة تشكيلها.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى وجود حراك حالي، انطلق منذ منتصف شهر يناير، لأجل تشكيل حكومة جديدة، ستكون مزيجًا بين القوى والشخصيات الفاعلة في شرق البلاد وغربها، فمن المقرر تنظيم حدث وطني مهم في فبراير المقبل، سيكون داعمًا لتشكيل الحكومة الجديدة.

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