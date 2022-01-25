بالتمر: مسودة الدستور كتبتها جماعات متطرفة تحاول السيطرة على ليبيا

قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بريكة بالتمر، إن مسودة الدستور كتبتها جماعات متطرفة تحاول السيطرة على الدولة الليبية باسم القانون والدستور.

وأضافت بالتمر، في تصريحات صحفية، أن الأسلوب الذي يحاولون الآن فرضه على مسودة الدستور أقرب إلى “البلطجة”، ويريدون حكم الدولة بدستور أقرب منه إلى عملية البلطجة على الشعب الليبي.

ولفتت إلى أن تم اعتماد مسودة الدستور وكتابتها في غرف مظلمة ولم يتم تداولها أو طرح موادها من قبل الهيئة التأسيسية.

وتابعت:” هناك هيئة دستورية أعضاءها غير متواجدين فيها كتبت مشروع الدستور بطريقة مخالفة للقانون، وكيف يتم صياغة الدستور خارج القاعات ويريدون الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي؟”.

وأشارت إلى أن طرح الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي في هذا الوقت غير مقبول، ويوجد في داخل نصوص مشروع الدستور كوارث يجب على الشعب التقصي إليها”.

واستطردت:” هناك مواد في نصوص الدستور تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات العامة، فمشروع الدستور فيه تبديد للأقليات في ليبيا ويجب أن يكون هناك توافق بين مكونات الأمة الليبية”.

وقالت:” نريد دستور شامل وعادل ويعطي الأقليات حقوقها، فالأمازيغ والتبو يرفضون حضور جلسات مشروع الدستور ويقولون إنه لا يوجد توافق ولا ينظر إلى طلباتهم وهذا يدل أن هذا الدستور تم بطريقة غير صحيحة”.

وشددت على أن هيئة الدستور أصبحت منتهية ولا يوجد سند قانوني من وجودها ولا باتفاق سياسي ولا إعلان دستوري، بعد أن فشلت وتجاوزت المدد المحددة لها وكان ينبغي على السلطة التشريعية أن تحدد النصوص التشريعية لهذه الهيئة”.