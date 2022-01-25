الدغاري: استبعاد الهيئة الدستورية المنتخبة سيواجه رفضًا كبيرًا

قال النائب خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب، إن المسار الدستوري فيه لغط كبير واستبعاد الهيئة المنتخبة سيواجه رفضًا كبيرًا”، على حد قوله.

وأضاف الدغاري، في تصريحات صحفية:” أرى أن يكون أي عمل يتم في المسار الدستوري من خلال الهيئة المنتخبة”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن السلطة التنفيذية الحالية سيئة الأداء وعليها فساد كثير ولكن تغييرها الآن سيطول من المرحلة الانتقالية وإضاعة الهدف الذي يترقبه الشعب الليبي.

وتابع:” كل المناصب السيادية فقدت مشروعيتها بالتالي كان الأولى تعديل بناءها من جديد”، على حد ادعائه.

وشدد على أن دور مجلس النواب متابع للمسار الدستوري والأمني والمصالحة الوطنية وعودة كل المهجرين والنازجين إلى مناطقهم، على حد تعبيره.