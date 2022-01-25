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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس شديد البرودة على مناطق الشمال مع سقوط أمطار وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبه بسقوط رخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: سقوط أمطار من حين لأخر تكون جيدة احيانا خاصة هذا اليوم ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد علي المرتفعات .
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الساحلية, تتحول يوم الغد على بعض مناطق إلى غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-14) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق الساحلية وتكون جيدة إلى غزيرة هذا اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من (خليج إلى طبرق) مصحوبة بخلايا رعدية وسقوط حبات البرد و سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-13) مْ ولا تتجاوز (05) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الجفرة والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 17)مْ ,وتسجل انخفاض يوم الغد علي بعض المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
االرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 17) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق. .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:33)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المرک بالسحب جزئيا الحرارة الحرارة المدينة احتمال سقوط سفو الزاوية السما نهار نهار سقو 08 00 13 13 08 08 08 09 01 00 01 احتمال سرت نالوت يفرن 08 09 احتمال أمطار خفيفة أمطار سقوط 02 سقو أمطار سقوط سقوط ثلجية جيدة/سقو زخات 10 07 04 تفرقة أمطار 00 سقوط البيضاء السماء سقوط أمطار 06 07 السحب قليلة قليلة طبرق 01 02 صافی 15 14 15 15 الجغبوب 00 00 قليلة قليلة 5 02 03 السماء غدامس اوباری سبها 16 17 17 السماء 02 03 02 03 03 04 القطرون غات السرير تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏القادمة 2022-01- الأحوال الجوية المتوقعة بداية اليوم الثلاثاء F-270-001 مناطق الشمال الشرقي المرتفعات. الغد ملخص عام طقس شديد البرودة على مناطق الشمال سقوط أمطار وتكون جيدة مصحوبه بسقوط رخات مرتفعات الجبل الأخضر. ضباب مناطق خاصة اليوم واحتمال مناطق ،الساحلية طبرق أمطار حین لأخر تكون شمالیه معتدلة المناطق الساحلية وتكون جيدة غزيرة اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من خليج) رتفعات الجبل الأخضر. بعض الساحلية تتجاوز (05) .الجبلية شمالية درجات :السماء سقوط (13-08) شمالية احتمال بعض المناطق الغد السحب خفيفة مابين 13) 71م وتسجل انخفاض الحرارة اليوم الساعة (08:06) شمالية مابين -15) (17 وتسجل الاتجاه :الرياح: النشرات الغويل مراجعة: :مأشرف الشكشوكي‏'‏

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