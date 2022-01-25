بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس شديد البرودة على مناطق الشمال مع سقوط أمطار وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبه بسقوط رخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار من حين لأخر تكون جيدة احيانا خاصة هذا اليوم ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد علي المرتفعات .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الساحلية, تتحول يوم الغد على بعض مناطق إلى غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-14) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق الساحلية وتكون جيدة إلى غزيرة هذا اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من (خليج إلى طبرق) مصحوبة بخلايا رعدية وسقوط حبات البرد و سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-13) مْ ولا تتجاوز (05) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الجفرة والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 17)مْ ,وتسجل انخفاض يوم الغد علي بعض المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

االرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 17) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق. .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:33)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06).