«البوسيفي»: تأكيد الطلب بعد التسجيل شرط لصرف منحة الزوجة والأبناء

حذر رئيس منظومة منحة الزوجة والأبناء علي البوسيفي، من أنه “إذا لم يؤكد صاحب الطلب بعد التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء فلن تصرف له”.

وقال “البوسيفي” في تصريح صحفي، إن “78 ألف مواطن دخلوا على منظومة التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء وسجلوا بياناتهم”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر في 15 يناير الجاري، تعليمات إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإحالة منحة الأبناء المقررة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى حسابات المستفيدين.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ودعا إلى ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع، مع تقديم تقرير بشأن أسباب تأخر صرف المنحة حتى الآن.

وفي سبتمبر الماضي، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الجاري. في حين أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد، علي البوسيفي، في أكتوبر صرف تسعة أشهر من المستحقات المتأخرة، بعدما جرى التحقق من حسابات أصحابها.

وفي مايو الماضي، بدأ صرف منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام 2021، وذلك بعدما أعلن الدبيبة تخصيص 75 مليار دينار للمنحة.

وقرر المجلس الرئاسي السابق في أغسطس 2020 صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020.