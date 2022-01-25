المشري يؤكد على تفعيل المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور

العنوان- طرابلس

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح المشري خلال لقاءه المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو أن تلك الخطوات تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة.

وأضاف رئيس المجلس أن تفعيل المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور لضمان نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية.

وأفاد المشري أن أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

من جانبه أكد أورلاندو، استمرار دعم بلاده لليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار من أجل تحقيق السلام في ليبيا ومنطقة المتوسط.