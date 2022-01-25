الارصاد: طقس شديد البرودة… وأمطار رعدية مصحوبة بالبرد وثلوج على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 25/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون شديد البرودة على مناطق الشمال (الشمال الغربى والشمال الشرقى ) مع سقوط أمطار وتكون جيدة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية احيانا وسقوط حبات البرد ( التبروري ) خاصة على مناطق الشمال الشرقي الممتدة من (الخليج – الجبل الأخضر حتى طبرق ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، مع رخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر( الفايدية- سيدى الحمرى- القيقيب- بلقس- القبة – شحات- البيضاء) وعليه اخذ الحيطة والحذر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى مادون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية وتكّون ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .

وكانت الارصاد اشارت في تقرير سابق مساء الاثنين إلى أن الثلوج تكسو المرتفعات الشرقية خلال الساعات القادمة وامطار فى بعضها غزير مع درجات حرارة تصل فى بعض المناطق الجبلية والصحراوية الى مادون الصفر المئوى، كما لازالت تشهد المناطق الشمالية الغربية امطار اليوم الثلاثاء. والله اعلم.