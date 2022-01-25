تحالف القوى الوطنية يقدم لمجلس الدولة خطة لإنقاذ العملية السياسية

قدم حزب تحالف القوى الوطنية لمجلس الدولة ورقة بيضاء لخطة تنفيذية لإنقاذ العملية السّياسيّة والانتخابية في ليبيا، وأصدر رئيس المجلس خالدالمشري تعليماته بعرضها على لجان المجلس للدراسة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية خالد المريمي رفقة نائب رئيس الهيئة العليا للحزب أسماء سريبة وعضو المكتب السياسي بالحزب حمزة الغديوي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، ومستجدات العملية الانتخابية المؤجلة، بما في ذلك مسألة المسار الدستوري، وأولوية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وآليات إنجاز هذا الاستحقاق، وسبل التعجيل بتحقيقه.