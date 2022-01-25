أحوال الطقس اليوم: أجواء شديدة البرودة شمالا مع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شديدة البرودة مناطق الشمال، مع سقوط أمطار، تكون جيدة خصوصًا على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، هطول زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

سقوط أمطار من حين إلى آخر، تكون جيدة أحيانًا، خصوصًا اليوم، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على المرتفعات، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق الساحلية، وتتحول غدًا على بعض المناطق إلى غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 8 و14 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق الساحلية، وتكون جيدة إلى غزيرة اليوم، خصوصًا على المنطقة الممتدة من الخليج إلى طبرق، مصحوبة بخلايا رعدية وحبات البرد، وسقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 8 و13 درجة مئوية، ولا تتجاوز 5 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على الجفرة والحمادة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على بعض المناطق.