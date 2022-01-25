وليامز تلتقي بممثلين عن التيار المدني الطرابلسي

العنوان – طرابلس

التقت مستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بممثلين عن التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس وائتلاف 17 فبراير، وأعيان وحكماء سوق الجمعة، جنزور، طرابلس المركز.

وقالت وليامز على حسابها الرسمي في تويتر :”استمعت إلى وجهات نظرهم حول العملية السياسية”.

وأضافت المستشارة ك”دعوا إلى إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.

وأوضحت :”أكدت أنه لا ينبغي الاستمرار في الاستقواء على إرادة 2.8 مليون ناخب مسجل ويجب تحديد مسار واضح نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية دون تأخير”.