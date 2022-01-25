محمد النعّاس: ليبيا أغرب دولة عرفها التاريخ

وصف محمد بشير النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه محلل عسكري، ليبيا بأنها أغرب دولة عرفها التاريخ، على حد قوله.

وقال النعاس، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يقتلون ويفسدون ويتغولون ويبيعون الوطن للأجنبي ويسخرون من الليبيين كما يريدون ويتقاضى كل واحد منهم مرتبا قدره 16 ألف دينار مع المزايا مقابل المجهود الخرافي الذى يبذلونه منذ 7 سنوات -في إشارة إلى مجلس النواب-“.

وأضاف “ومع ذلك، يتحدثون عن الديمقراطية والتداول على السلطة. دولة ليبيا، هي أغرب دولة عرفها التاريخ”.