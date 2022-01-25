سرقة 3250 متر من أسلاك الكهرباء في مناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء سرقة 3250 متر من أسلاك الكهرباء بمناطق مختلفة .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة 1500 متر من أسلاك الضغط العالي على خط الطوير من 66 سوف الجين بدائرة توزيع سوف الجين، وكذلك سرقة 850 متر من أسلاك ضغط عالي على خط الدواو من 30 سوق الثلاثاء بدائرة توزيع جنوب زليتن، كما تم سرقة 900 متر من أسلاك الضغط المنخفض على خط المراجنة من 30 زياد بدائرة توزيع سي السائح التابعة لإدارة توزيع ترهونة مما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمزارع والمحلات .