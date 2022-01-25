الخارجية تبحث تفعيل التعاون مع تركيا بشأن وثائق العهد العثماني

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا لتفعيل التعاون الثنائي بين المؤسسات الليبية المعنية بالجانب الأرشيفي والتاريخي خلال العهد العثماني، والمؤسسات النظيرة لها في تركيا، للتنسيق مع الجانب التركي، والحصول على وثائق تاريخية.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أحمد الذيب أهمية عقد اجتماع موسع آخر بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال مناقشة الأمر نفسه، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

حضر الاجتماع مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بالوزارة خليفة ارحيم، ومساعد رئيس مصلحة التسجيل العقاري خيري شيحة، ورئيس مصلحة الآثار محمد فرج، ورئيس لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس محمود النعاس، ومدير إدارة البحوث بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل.