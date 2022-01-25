القماطي: الهوس والاستعجال بتشكيل حكومة جديدة هدفه تقاسم غنيمة الميزانية

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير»، أن ما حدث في جلسة مجلس النواب يتضمن تسويف واضح للتهرب من أية انتخابات في ليبيا لسنة أخرى على الأقل، على حد قوله.

وقال القماطي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “عبث ما تم في جلسة النواب اليوم يتضمن: تسويف واضح للتهرب من أية انتخابات في ليبيا لسنة أخرى على الأقل”.

وأضاف “انقلاب على هيئة الدستور المنتخبة من خلال لجنة صياغة دستور جديدة يشكلها عقيلة! وهوس واستعجال بتشكيل حكومة جديدة حتى يتقاسم اغلب النواب اختيار وزراءها لأجل تقاسم غنيمة الميزانية”.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هوع مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.