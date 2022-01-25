عمران: مقترح لجنة خارطة الطريق يسعى لضرب المسار الدستوري

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 January, 2022

انتقدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مقترح لجنة خارطة الطريق بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة والهيئة التأسيسية والخبراء القانونيين لإعادة صياغة مشروع الدستور واعتبرت أن المقترح يسعى لضرب المسار الدستوري بالكامل وقد تجاهله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبينت عمران لبوابة إفريقيا الإخبارية أن لجنة خارطة الطريق عرضت هذا المقترح على لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلا أنه قوبل بالرفض مضيفة أن هيئة الدستور أكدت على ضرورة احترام المسار التأسيسي وطرح مشروع الدستور للاستفتاء والاحتكام للإرادة الشعبية.

وأعلنت لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب أمس الاثنين أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع الدستور تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ولجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم.