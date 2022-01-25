كهرباء بنغازي: طرح الأحمال الإجباري على الجبل الأخضر بسبب تقاعس الحكومة ومجلس إدارة الشركة في طرابلس

العنوان – بنغازي

أكدت الشركة العامة للكهرباء – بنغازي أن طرح الأحمال الإجباري على مدن ومناطق الجبل الأخضر والبطنان الذي يصل إلى ثمان ساعات في اليوم نتيجةً تقاعس الحكومة ومجلس إدارة الشركة بطرابلس.

وأضافت الشركة أنه تم إرسال عدد من المراسلات العاجلة إلى مجلس إدارة الشركة القابع في طرابلس بضرورة البدء في الصيانة العاجلة.

وذكرت أن ما يعانيه أهلنا اليوم في مناطق الجبل الأخضر والبطان في هذا البرد القارص نتيجةً لتقاعس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة الشركة بطرابلس.

وتابعت الشركة :”كما نوهنا في منشورات سابقة على ضرورة الإسراع بتنفيذ صيانة خطوط نقل الطاقة في ذلك الوقت الذي لم يجد آذانًا صاغيه وكان لديهم الوقت الكافي للصيانة”.

وأوضحت الشركة :”اليوم تُعاني المنطقة من محدودية نقل الطاقة إليها بسبب تهالك الخطوط الهوائية وخصوصاً خطوط (مراوة – القوارشة رقم (1) و (2 ) جهد 220 ك.ڤ (170) ميغاوات لكل دائرة”.

يشار إلى أن مناطق الجبل الأخضر تشهد في فصل الشتا انخفاضًا كبيرًا لدرجات الحرارة في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونقص في المحروقات المستخدمة في التدفئة.