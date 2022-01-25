طقس شديد البرودة على مناطق شمال ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على مناطق الشمال مع هطول أمطار، ستكون جيدة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بسقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة– جبل نفوسة:-

حالة السماء: هطول أمطار من حين لآخر، تكون جيدة أحيانًا خاصةً هذا اليوم ، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الساحلية, تتحول يوم الغد على بعض مناطق إلى غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (8-14) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة على غالبية المناطق الساحلية، تكون جيدة إلى غزيرة هذا اليوم، خاصة على المنطقة الممتدة من (خليج إلى طبرق) مصحوبة بخلايا رعدية، وسقوط حبات البرد، وسقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (8-13) مْ ولا تتجاوز (5) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الجفرة والحمادة مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13 – 17)مْ ,وتسجل انخفاضًا يوم الغد علي بعض المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 17) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالبية المناطق.

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