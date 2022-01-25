نشرة الطقس بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 25 يناير 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد هذا اليوم، عبر نشرته الدورية خلال اليومين القادمين.

الملخص العام

الطقس شديد البرودة على مناطق الشمال (الشمال الغربى والشمال الشرقي ) مع سقوط أمطار وتكون جيدة هذا اليوم، مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا وسقوط حبات البرد ( التبروري ) خاصة على مناطق الشمال الشرقي الممتدة من (الخليج – الجبل الأخضر حتى طبرق )، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر ( الفايدية- سيدى الحمرى- القيقيب- بلقس- القبة – شحات- البيضاء) وعليه أخذ الحيطة والحذر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى مادون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية، وتكّون ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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