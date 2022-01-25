وزارة الصحة تبحث تفعيل اتفاقية للخدمات الصحية مع نظيرتها التركية

بحثت اللجنة المُكلّفة من وزير الصحة علي الزناتي رفقة وفد من وزارة الصحة التركية، الاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة الليبية والتركية، بشأن تشغيل عدد من المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا.

وناقش الجانبان الإجراءات النهائية للشروع في تنفيذ الاتفاق، لدى لقائهما ، أمس الإثنين ،في اسطنبول، كما تطرق الاجتماع لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

يُذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامج توطين العلاج في الداخل، عن طريق شراكات مع دول مختلفة، بالإضافة لشراء الخدمة من القطاع الخاص بعد تصاعد فواتير الإنفاق على ملف العلاج بالخارج، ولجوء بعض المصحات الخارجية بالأردن وتونس لرفض علاج الحالات الليبية نتيجة تراكم الديون المستحقة.