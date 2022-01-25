مشروع «تقارب» يدعم تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بتاجوراء

دعم مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال الصيف الماضي، تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على طول الشارع الرئيسي في منطقة المشاي في تاجوراء بالتعاون مع بلديات الخمس وبني وليد وغدامس وتاجوراء وطرابلس، على ما أعلنت، الثلاثاء، سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الطاقة الشمسية تعمل على إحياء النشاط الاقتصادي المسائي المحلي وتعزيز السلامة.

– السفارة: أميركا تقدم 20 مليون دولار و1.4 مليون جرعة لقاح لمكافحة الوباء بليبيا

– الوكالة الأميركية للتنمية تقدم مليوني دولار لبرامج الوقاية والتطعيم ضد «كورونا» في ليبيا

والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعة لحكومة الولايات المتحدة ومسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وذلك ضمن مشروع «تقارب». وأعلنت الوكالة في نوفمبر الماضي، تقديمها مليوني دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسف» لتنفيذ برامج الوقاية والاستجابة العاجلة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، بما في ذلك دعم التطعيمات ضد الفيروس.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت السفارة الأميركية تقديم واشنطن عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس «كورونا» في ليبيا؛ إضافة إلى 1.4 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس.

أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على طول الشارع الرئيسي في منطقة المشاي في تاجوراء. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)