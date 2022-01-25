ناكر: الدستور من أبجديات بناء الدولة وليبيا منذ عشر سنوات تسير بإعلان دستوري معيب

العنوان – طرابلس

قال رئيس حزب القمة عبد الله ناكر إن الدستور هو من أبجديات بناء الدولة, وليبيا منذ عشر سنوات تسير بإعلان دستوري معيب.

وأضاف ناكر في لقاء مع قناة ليبيا بانوراما أن الإعلان الدستوري تم تعديله عدة مرات ولليوم دون استفتاء من الليبيين أنفسهم.

وأوضح رئيس الحزب أن الدولة تحتاج دستور وكحزب طالب بمسودة الدستور في 2013، لكن ضرب به عرض الحائط، لافتًا إلى أن هناك من لا يفهم معنى كلمة الدستور.

وقال :”هناك عدد من الخطوات واضحة للتعطيل والمماطلة، لا يرون وضع الشعب وظروفه، إما أن نحكمكم أو نقتلكم هذا ما ينقص أن يقولونه”.

وتابع ناكر :”لدي تحفظ على البعثة، ليبيا تحت البند السابع أي فشل وقصور في ليبيا يتحمله مجلس الأمن والبعثة لأنها لم تسعَ لجعل ليبيا دولة ذات دستور”.

وأكد أن الموجودون في المشهد ولاؤهم للأجنبي وقسموا ليبيا، المهم أن “يلفوا ويدوروا” حتى كل جهة تأخذ نصيبها من ليبيا، من المفترض أن نلم شملنا والحرب نمنعها.