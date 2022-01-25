بدء جلسة البرلمان لبحث آلية اختيار حكومة جديدة

بدأت أعمال جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح لبحث مخرجات لجنة خارطة الطريق وآلية اختيار حكومة جديدة.

وخلص أعضاء مجلس النواب خلال جلسة أمس الاثنين إلى دعوة لجنة خارطة الطريق إلى تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس يتلقى اليوم الثلاثاء آلية اختيار رئيس الحكومة واستلام المستندات المطلوبة وبعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.

وأضاف بليحق إلى أن مجلس النواب شدد على أن من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء يجب عليه التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

ولفت بليحق إلى أنه حضر جلسة مجلس النواب 122 نائبا وجرى خلالها الاستماع إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو المسار الانتخابي.