حسن البرغوثي: حكومة الوحدة «مسألة وانتهت»

قال عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، إن مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتهت بحلول 24 ديسمبر الماضي، إضافة إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، وأضاف: «الحكومة مسألة وانتهت».

وعدد البرغوثي شروطًا يجب توافرها في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة منها، ضرورة أن يتقدم باستقالته إذا كان يتولي منصبًا سياديًا، وألا يكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب كلمته خلال جلسة مجلس النواب، المنعقدة، الثلاثاء.

كما شدد على ضرورة تزكية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة من 20 نائبًا من مجلس النواب، و10 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تهيئة الظروف للانتخابات المقبلة.