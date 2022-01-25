الأرصاد الجوية: طقس شديد البرودة مع سقوط أمطار

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس يكون شديد البرودة على مناطق الشمال (الشمال الغربى والشمال الشرقى ) مع سقوط أمطار.

وأضاف المركز أن الأمطار تكون جيدة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا وسقوط حبات البرد ( التبروري) خاصة على مناطق الشمال الشرقي الممتدة من (الخليج – الجبل الأخضر حتى طبرق).

وأوضح المركز أن الأمطار تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر (الفايدية- سيدى الحمرى- القيقيب- بلقس- القبة – شحات- البيضاء) ويجب أخذ الحيطة والحذر.

وأفاد أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى مادون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية وتكّون ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .