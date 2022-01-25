ذا كونفرزيشن: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية لا يجب أن تتم قبل معالجة هذه التحديات

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ذا كونفرزيشن” الإخباري الأسترالي الضوء على القضايا العالقة الحائلة دون المضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه القضايا الباقية من دون حلول ناجعة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي عام 2011 تسببت في اضطرابات سياسية مستمرة قادت في النهاية إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعدة مرات من دون تحديد موعد ثابت.

وأضاف التقرير إن التدخل الأممي الذي أتى بحكومة تصريف الأعمال الحالية بعد شهور من التفاوض على خطة سلام ولإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بهدف إضفاء الشرعية على العملية السياسية في ليبيا لم يفلح في النهاية في إنهاء المشاكل الواسعة للغاية بضمنها العنف من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.

وتابع التقرير إن من بين هذه المشاكل التدخل الأجنبي وغياب إطار دستوري يحظى بدعم عالمي وكلها مجتمعة ذات تداعيات كبيرة على مستقبل ليبيا التي التي تواجه اضطرابات مستمرة وفشل الدولة وصراع طويل الأمد على غرار الوضع الراهن في العراق.

وبين التقرير إن التحدي الأكبر في ليبيا يتمثل في عدم احتكار السلطة الاستخدام المشروع للقوة في ظل غياب المؤسسة العسكرية الموحدة المسيطرة على كامل البلاد وهو ما قاد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متكرر فالذهاب إلى صناديق الاقتراع ببساطة ليس آمنا.

وأضاف التقرير إن ليبيا لا تزال غارقة بالمئات من الميليشيات المسلحة المشاركة في أعمال عنف لتقويض الحكومات المؤقتة وإنشاء إقطاعياتها الخاصة إذ تخضع العاصمة طرابلس لسيطرة مجموعة من هذه الميليشيات المختلفة المتنافسة على السلطة السياسية والمشاركة في العمليات الإجرامية.

وأوضح التقرير إن ليبيا تشهد تواجد تنظيمات إرهابية مثل تنظيم “داعش” الإرهابي والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب فالتدخل الأجنبي يمثل تحديا كبيرا وأدى إلى تدفق مستمر للأسلحة والمقاتلين فضلا عن وضع فوضوي بالفعل شمل معظم أجزاء البلاد.

وتابع التقرير إن من بين التحديات الأخرى التي تواجهها البلاد هو غياب الدستور المتفق عليه فضلا عن الصراع على الصلاحيات بين الرئيس المرتقب انتخابه ومجلس النواب بالإضافة إلى صحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية نفسها التي اهتزت بفضل أهلية بعض المرشحين لها.

وأضاف التقرير إن طريق السلام في ليبيا ركز على تقاسم المغانم بدلا من إنشاء المؤسسات التي من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية في ظل وجود أمل ضئيل في قدرة الانتخابات الرئاسية والتشريعية على توحيد البلاد إذ قد تتسبب في زيادة حدة التوترات وهو ما يحتم معالجة المشاكل والتحديات قبل خوضها.

ترجمة المرصد – خاص

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