الأول من نوعه.. مستشفى يقدم العلاج للحيوانات في بنغازي

بدأ مستشفى الرواسي للخدمات البيطرية في بنغازي، بعد افتتاحه قبل أسبوع، في تقديم خدماته العلاجية للقطط والكلاب والخيول والنمور، وغيرها من الحيوانات التي تعاني من حالات مرضية صعبة.

ورغم أن بنغازي شهدت اضطرابات على مدار سنوات؛ غير أن أصحاب الحيوانات الأليفة أعربوا عن تفاؤلهم بتوفير رعاية بيطرية متخصصة لحيواناتهم في هذا المستشفى الخاص، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة الشرقية.

وقال الدكتور البيطري وليد تنديرة الذي يعمل في هذا المجال منذ 15 عامًا: “لا يمكن أن ننكر أن العامل الإنساني موجود في ليبيا، وأن ثقافة رعاية وتربية الحيوان حاضرة، وتعبر عن الرحمة والإنسانية”.

وأضاف: “من يطالب بتطوير الخدمات الطبية للبشر قبل الحيوانات؛ نقول له إن مجال عملنا هو الطب البيطري ومن واجبنا أن نطور أنفسنا في مجالنا”.

وكان مربو الحيوانات يضطرون إلى الذهاب بحيواناتهم المريضة إلى مدن أخرى للحصول على الرعاية، أو يلجأون إلى العيادات الصغيرة، ولكن افتتاح المستشفى الجديد ساهم في تجنيبهم هذه المشقة.

وأشارت “رويترز” إلى أن الخدمات في المستشفى تعتبر مدفوعة الأجر في غالبيتها، غير أن تقديم العلاج للحيوانات الضالة يكون بالمجان.

وتعرض القطاع الصحي لضربات عنيفة جراء الحرب في بنغازي، حيث طال القصف مختلف المنشآت الطبية، مما زاد من صعوبة توفير تكاليف العلاج.

وبينما يعيش المواطنون العاديون معاناة في محاولتهم الحصول على العلاج لأنفسهم وأسرهم؛ وجد مقتنو الحيوانات أنفسهم في حالة من الراحة بعد انطلاق المستشفى الجديد.

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