وزارة الصحة: 71 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن 71 حالة مصابة بفيروس كورونا تخضع للعناية الفائقة.

وبينت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 144فيما بلغ إجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــة 71 بينما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام 73 وبلغ عدد الوفيات 14 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 20 حالة.

من جانبه أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3,063 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 133 حالة حرجة من إجمالي (9,518) عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت 32% .

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء 463 حالة فيما توفيت 14 حالة.

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