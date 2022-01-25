واشنطن: أي طرف داخلي أو خارجي يعرقل الانتخابات في ليبيا سيتم معاقبته

ليبيا – أكد مندوب واشنطن بالأمم المتحدة أن الوقت قد حان لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس من أجل الوصول إلى السلطة.

نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “جيفري ديلوينتيس” قال في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد إن بلاده تحترم رغبة الناخبين الليبيين ممن سجلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يعن أنهم لن يقبلوا بأي قيادة لا تأتي عبر الاقتراع.

وأشاد الديبلوماسي الأميركي بجاهزية مفوضية الانتخابات لأنها سلطة قادرة على إجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل باهر محذرا أي طرف داخلي أو خارجي من عرقلة هذا الاستحقاق لأن هذا يعني فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه مع الترحيب بشروع مراقبي وقف إطلاق النار الأمميين بعملهم في ليبيا.

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