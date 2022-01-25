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سلوفينيا تدعو للتحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير الخارجية السلوفيني ‎أنزيه لوجار، على ضرورة التحرك في اتجاه توفير أجواء مستقرة داخل ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الأميركي أنتوني بيلنكن، حيث ودع “لوجار” إلى العمل على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، والتركيز على تطورات الأوضاع في منطقة أوروبا الشرقية.

وأكد وزير الخارجية السلوفيني على أهمية الحفاظ على التعاون الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة.
وفيما يخص التطورات الأخيرة على صعيد التوتر مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، أوضح لوجار أن الأنشطة الروسية غير مقبولة وأن الحاجة ماسّة لكي يكون ذلك الموقف جليًّا أمام موسكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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